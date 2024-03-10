أوكرانيا تنتقد دعوة البابا للتفاوض مع روسيا

انتقدت أوكرانيا، اليوم الأحد، دعوة بابا الفاتيكان طرفي الحرب الروسية الأوكرانية إلى التحلي "بشجاعة رفع الراية البيضاء والتفاوض"، مؤكدة أنها لن تستسلم أبدًا في مواجهة روسيا، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت عن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قوله في رسالة عبر منصة "إكس"، إن "رايتنا صفراء وزرقاء.. إنه العلم الذي نعيش من أجله ونموت وننتصر.. لن نرفع أبدًا رايات أخرى".

وكان البابا فرانسيس حضّ طرفي الحرب الدائرة في أوكرانيا على "التفاوض قبل أن تزداد الأمور سوءًا"، وذلك في مقابلة بثّها التلفزيون السويسري.

وقال البابا، في المقابلة التي أجرتها معه هيئة الإذاعة العامة "RTS"، مطلع شباط/فبراير الماضي، وبثت السبت: "أعتقد أن الأقوى هم أولئك الذين يلتفتون للوضع، ويفكرون في الناس، ولديهم الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض".

وفي معرض حديثه عن الحرب عمومًا، أوضح البابا فرانسيس أن "المفاوضات ليست استسلامًا أبدًا.. إنها الشجاعة لعدم دفع بلد ما إلى الانتحار".

وأضاف أن "كلمة تفاوض هي كلمة شجاعة.. عندما ترى أنك مهزوم، وأن الأمور لا تنجح، عليك أن تتحلى بالشجاعة للتفاوض".