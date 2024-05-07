الشرطة الهولندية تعتقل 125 مشاركًا بمظاهرة جامعية مؤيدة لغزة

قالت السلطات الهولندية، إن شرطة مكافحة الشغب أنهت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة أمستردام في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، واعتقلت نحو 125 شخصًا في اشتباكات اتسمت أحيانًا بالعنف.

وقالت الشرطة في رسائل نشرتها الليلة الماضية على منصة (إكس)، إنها اضطرت إلى التحرك لوقف الحدث وتفكيك الخيام التي نصبها المتظاهرون الذين استخدموا العنف ضد الشرطة في مكان الواقعة.

وقالت الشرطة "كان تدخل الشرطة ضروريًّا لاستعادة النظام. نرى الصور على وسائل التواصل الاجتماعي. وندرك أن تلك الصور قد تبدو عنيفة".

وأظهرت وسائل إعلام محلية متظاهرين يطلقون الألعاب النارية على أفراد من الشرطة. لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في أي من الجانبين، وفق "رويترز".