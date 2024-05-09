إيران.. السجن والجلد بحق المخرج محمد رسولوف

أيدت محكمة الاستئناف في طهران، الأربعاء، الحكم الصادر بحق المخرج الإيراني البارز محمد رسولوف، من "محكمة الثورة الإسلامية"، القاضي بسجنه 8 سنوات، 5 منها قابلة للتنفيذ، إضافة إلى عقوبات، شملت: الجلد، والغرامة، ومصادرة الممتلكات.

وقال باباك باكنيا محامي المخرج في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "إكس"، إنه "وفقًا لقانون تنفيذ العقوبة الشديدة، يمكن تنفيذ 5 سنوات من سجن رسولوف".

وأوضح باكنيا أن "السبب الرئيس لإصدار هذا الحكم هو التوقيع على البيانات، وإنتاج الأفلام الوثائقية، وهي بحسب المحكمة، أمثلة على التواطؤ بقصد بارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".