بايدن يزور كييف فجأة في زمن الحرب رغم المخاطر

وكانت العاصمة الأوكرانية في حالة إغلاق أمني مشددة منذ الصباح مع توقف حركة مرور السيارات وحتى منع المشاة من دخول بعض الشوارع، وبعدها بوقت قصير، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المدينة.

وقال بايدن إن واشنطن ستقف مع كييف مهما طال الأمر. وتابع: "أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار يُعلن عنها غدا الثلاثاء"، وفق ما ذكرت رويترز.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي قدمت نحو 30 مليار دولار كمساعدات أمنية منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، لتبدأ أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبينما زار زعماء آخرون كييف للقاء زيلينسكي خلال العام الماضي، وقاموا بجولة في المدينة التي دمرتها الحرب، ظل بايدن بعيدًا بسبب المخاوف الأمنية والمخاوف من احتمال نشوب صراع بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، لكنه أرسل كبار مساعديه.

وقامت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بزيارة مفاجئة إلى غرب أوكرانيا في عيد الأم في مايو/أيار الماضي.