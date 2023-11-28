بنك إسرائيل يكشف عن حجم خسائر حرب غزة

وأفادت بلومبيرغ بأن "فريق البحث الداخلي" في البنك المركزي الإسرائيلي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل، متوقعًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% هذا العام والعام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.3% في عام 2023، و2.8% في عام 2024.

وأضاف التقرير أن وزارة المالية الإسرائيلية لديها نفس توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، لكنها تتوقع مكاسب أضعف قليلًا في المستقبل.

وقالت بلومبيرغ إن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، حذَّر من أن "التداعيات المالية" للحرب ستستمر على المدى المتوسط، وحثَّ الحكومة على توخي الحذر أثناء إعداد ميزانية جديدة.

ونقلت عن بارون قوله: "هناك ضرورة كبيرة للحفاظ على إطار مالي مسؤول، إلى جانب الحاجة إلى توفير استجابة مالية في الميزانية للاحتياجات التي خلقتها الحرب، في أوقات الطوارئ أيضًا"، مضيفًا أنه "من المهم أن تخفض الحكومة النفقات الجديدة ذات الطبيعة الطويلة الأمد".

وبحسب بلومبيرغ يدور جدلٌ واسعٌ حاليًّا داخل إسرائيل حول التغييرات المتوقعة في ميزانيتها الحالية، إذ انتقد مسؤولو البنك المركزي الإسرائيلي مؤخرًا إحجام الحكومة الإسرائيلية عن إلغاء النفقات المقررة على البرامج الدينية ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط لجمع التمويل اللازم للمجهود الحربي.

وأفادت بأن "أسوأ صراع مسلح تشهده إسرائيل منذ نصف قرن" تسبب بتدمير الاقتصاد الإسرائيلي، وأصاب الكثير من الشركات والأعمال بالشلل، وتسبب باهتزاز الطلب من قبل المستهلكين، واستنزف سوق العمل من العمال، وذلك في أعقاب هجوم الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.