الخارجية الأمريكية: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"

وبينت الخارجية الأمريكية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد طالب، يوم الأربعاء، بـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.

وقال سموتريتش، في مؤتمر نظمه موقع "ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي في القدس الغربية: "قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك، وليس، لا سمح الله، أفراد عاديون".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن سموتريتش "كان يرد على سؤال عن سبب إعجابه بتغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنات شمالي الضفة الغربية دافيدي بن تسيون الذي دعا إلى أن "تُمحى حوارة اليوم".