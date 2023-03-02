الخارجية الأمريكية: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"
اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لمحو قرية فلسطينية تصريحات "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".
وطالبت الخارجية الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين برفض هذه التصريحات والتنصل منها علناً.
وبينت الخارجية الأمريكية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد طالب، يوم الأربعاء، بـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.
وقال سموتريتش، في مؤتمر نظمه موقع "ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي في القدس الغربية: "قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك، وليس، لا سمح الله، أفراد عاديون".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن سموتريتش "كان يرد على سؤال عن سبب إعجابه بتغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنات شمالي الضفة الغربية دافيدي بن تسيون الذي دعا إلى أن "تُمحى حوارة اليوم".
وتعرضت قرية حوارة جنوبي نابلس وبلدات مجاورة، مساء الأحد الماضي، إلى هجوم نفذه مئات المستوطنين الإسرائيليين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح العشرات، إضافة إلى إحراق والتسبب بأضرار لعشرات المنازل والسيارات.
وقوبل هجوم المستوطنين الإسرائيليين بإدانات دولية واسعة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورفض سموتريتش، وهو أيضاً وزير إضافي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اعتبار ما قام به المستوطنون "إرهاباً يهودياً".