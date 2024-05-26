كيف علّق نتنياهو على فيديو الجندي الإسرائيلي المُتمرد؟

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من "مخاطر العصيان"، كردٍّ، وفقاً لما يبدو، على فيديو جرى تداوله يظهر فيه جندي إسرائيلي معلناً التمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ويعلن ولاءه لنتنياهو.

وقال نتنياهو: "حذرت مرات عديدة من مخاطر العصيان، وأرفض بشكل قاطع أي نوع من العصيان من أي جهة كانت، وأتوقع من جميع الأنظمة معاملة التمرد بطريقة واحدة".