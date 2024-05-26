كيف علّق نتنياهو على فيديو الجندي الإسرائيلي المُتمرد؟
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من "مخاطر العصيان"، كردٍّ، وفقاً لما يبدو، على فيديو جرى تداوله يظهر فيه جندي إسرائيلي معلناً التمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ويعلن ولاءه لنتنياهو.
وقال نتنياهو: "حذرت مرات عديدة من مخاطر العصيان، وأرفض بشكل قاطع أي نوع من العصيان من أي جهة كانت، وأتوقع من جميع الأنظمة معاملة التمرد بطريقة واحدة".
وفي الفيديو المنشور على تطبيق "تليغرام"، قال الجندي، الذي ظهر مُلثمًا: "لن نستمع إلا لرئيس الوزراء"، مضيفًا: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية".
وأكد أن 100 ألف جندي احتياطي مستعدون للقتال حتى النهاية، مشددا على رفضهم تسليم القطاع إلى حماس أو السلطة الفلسطينية أو حتى أي قيادة عربية أخرى.
وبينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع فتح تحقيق في الواقعة، أعاد نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، نشر الفيديو على حسابه الشخصي.