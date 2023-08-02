إسرائيل: أمريكا توافق على بيع "مقلاع داوود" إلى فنلندا‎

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع نظام دفاع صاروخي طوره البلدان إلى فنلندا.

وأضافت الوزارة أنه بعد تلقي الضوء الأخضر من واشنطن، "صار بإمكان إسرائيل استكمال بيع نظام الدفاع الجوي المتقدم مقلاع داوود إلى فنلندا، في صفقة قيمتها 316 مليون يورو (345.80 مليون دولار).

وأوضحت أن "النسخة الفنلندية من النظام ستطورها شركات إسرائيلية وأمريكية، بقيادة رفائيل للأنظمة المتقدمة الإسرائيلية ورايثيون تكنولوجيز الأمريكية، بالشراكة مع القطاع الصناعي في فنلندا".