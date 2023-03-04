غروسي يلتقي رئيسي خلال محادثات "حاسمة" في طهران

قال مصدر دبلوماسي إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي وصل إلى إيران الجمعة، سيجري محادثات السبت مع الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصّبة بمستوى أقل بقليل من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية.

وأضاف المصدر في تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس، أن غروسي يهدف من هذه المحادثات إعادة إطلاق الحوار النووي وإعادة العلاقات إلى "أعلى مستوياتها" على حد تعبيره.