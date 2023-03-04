غروسي يلتقي رئيسي خلال محادثات "حاسمة" في طهران
قال مصدر دبلوماسي إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي وصل إلى إيران الجمعة، سيجري محادثات السبت مع الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصّبة بمستوى أقل بقليل من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية.
وأضاف المصدر في تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس، أن غروسي يهدف من هذه المحادثات إعادة إطلاق الحوار النووي وإعادة العلاقات إلى "أعلى مستوياتها" على حد تعبيره.
وفي إشارة إلى المحادثات المرتقبة مع الرئيس الإيراني، قال المصدر الدبلوماسي، إن "غروسي أوضح أنه مستعد لزيارة طهران فقط إذا تلقى دعوة للتحدث مع الرئيس".
وتكتسب زيارة غروسي إلى طهران الأهمية كون الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ستعتمد على نتائجها، لتقرر إن كانت ستقدم مشروع قرار يدين إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل في فيينا.
ووصل غروسي إلى طهران الجمعة، حيث كان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في استقباله في مطار مهر آباد وسط العاصمة.
وقال موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له إن غروسي سيناقش مع المسؤولين في طهران الأنشطة النووية الإيرانية بعد تقارير عن تصاعد عمليات تخصيب اليورانيوم لنسبة 84%.
وكانت آخر رحلة قام بها غروسي إلى إيران مطلع آذار/مارس 2022 وركّزت على المواقع الثلاثة غير المعلنة.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ندد في اجتماعه الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعدم تعاون إيران في ما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.