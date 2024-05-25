بعد انتقادهما من المحافظين.. روحاني ونجاد يشاركان في عزاء رئيسي (صور)

وأقام المرشد علي خامنئي هذا المجلس في حسينية الإمام الخميني التابعة لمكتبه في العاصمة طهران، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية، فضلاً عن سفراء الدول الأجنبية وعوائل الضحايا.

وجاءت مشاركة حسن روحاني بعد تعرضه لموجة انتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام التابعة للتيار الأصولي المتشدد، بسبب غيابه عن المشاركة في مراسم تشييع رئيسي، التي جرت في خمس مدن في إيران على مدى الأيام الماضية.

كما تعرض نجاد لموجة انتقادات بعدما ظهر في مجلس تأبين أقامه مجلس خبراء القيادة الاثنين الماضي، وهو يرتدي قميصاً أبيضَ. وظهر نجاد اليوم بالقميص الأبيض ذاته في مجلس التأبين بحسينية تابعة لمكتب خامنئي.