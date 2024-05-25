بعد انتقادهما من المحافظين.. روحاني ونجاد يشاركان في عزاء رئيسي (صور)
شارك الرئيس الإيراني السابق وزعيم التيار المعتدل، حسن روحاني، والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، السبت، في مجلس تأبين الرئيس إبراهيم رئيسي، بعد انتقادات تلقياها من المحافظين بسبب تغيبهما عن مراسم التشييع.
وأقام المرشد علي خامنئي هذا المجلس في حسينية الإمام الخميني التابعة لمكتبه في العاصمة طهران، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية، فضلاً عن سفراء الدول الأجنبية وعوائل الضحايا.
وجاءت مشاركة حسن روحاني بعد تعرضه لموجة انتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام التابعة للتيار الأصولي المتشدد، بسبب غيابه عن المشاركة في مراسم تشييع رئيسي، التي جرت في خمس مدن في إيران على مدى الأيام الماضية.
كما تعرض نجاد لموجة انتقادات بعدما ظهر في مجلس تأبين أقامه مجلس خبراء القيادة الاثنين الماضي، وهو يرتدي قميصاً أبيضَ. وظهر نجاد اليوم بالقميص الأبيض ذاته في مجلس التأبين بحسينية تابعة لمكتب خامنئي.
فيما ظهر روحاني وهو يجلس إلى جانب علي لاريجاني مستشار علي خامنئي ورئيس البرلمان السابق، واكتفى روحاني بإصدار بيان تعزية بعد إعلان السلطات، الاثنين الماضي، التأكد من وفاة رئيسي ومرافقيه.
وفور انتهاء المجلس، توجه المرشد علي خامنئي للقاء عوائل الضحايا، وقال إن "العمل والخدمة من أجل الشعب والتمتع بالجماهيرية كانت أبرز ميزات هؤلاء الضحايا".
وأضاف خامنئي "الراحل رئيسي كان يعمل ليل نهار ولم يكن يعرف التعب أبداً"، معتبراً أن "التشييع المهيب الذي شهدته إيران أثبت أن الشعب حي، وأثبت للعالم عملياً كم أن الشعب وفيّ لرئيس جمهوريته ولكل من يجسد مبادئ الثورة الإسلامية".
وغاب عن مجلس العزاء زعيم الإصلاحيين الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الذي كان رئيساً للبلاد قبل ولاية نجاد، التي استمرت منذ عام 2005 وحتى 2013.