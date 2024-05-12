حكومة جورجيا تلوّح بتوقيف المتظاهرين ضد قانون "التأثير الأجنبي"

توعّدت الحكومة الجورجية، الأحد، بتوقيف أي متظاهر يحاول منع البرلمان من تمرير قانون مثير للجدل بشأن "التأثير الأجنبي"، قبيل تظاهرة مسائية مرتقبة في تبليسي.

وقال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزة: "أحذّر كل أعضاء مجموعات المعارضة الراديكالية من أنهم سيحاسَبون عن أفعالهم العنفية أمام الحاكم".

وكان وزير الداخلية فاختانغ غوميلاوري أكثر وضوحًا في تحذيره إذ قال "إن المنع الجماعي لشيء ينطوي على أهمية معيّنة يعرّض للحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات". وأضاف: "سنستخدم هذه المادة ضد منتهكي القانون، دون أي استثناء".

وتصوّر الحكومة المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب، على أنهم مجموعات عنفية.

من جهتها حضّت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي التي تخوض نزاعًا مع الحكومة، المتظاهرين على توخّي الحذر.