في "عقد الحروب".. الإنفاق العسكري العالمي يرتفع إلى مستويات قياسية

سجل الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 أكبر زيادة له منذ أكثر من عقد، جراء الحروب والتوترات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم، بحسب "فرانس برس".

ووفقا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، فإن الإنفاق العسكري وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,4 تريليون دولار، مرتفعا بنسبة 6,8 بالمئة، وهو ما يمثل "أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009".

وقال الباحث في سيبري نان تيان، إن "إجمالي الإنفاق العسكري في أعلى مستوياته على الإطلاق... وللمرة الأولى منذ عام 2009، شهدنا زيادة في الإنفاق في القارات الخمس".