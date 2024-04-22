في "عقد الحروب".. الإنفاق العسكري العالمي يرتفع إلى مستويات قياسية
سجل الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 أكبر زيادة له منذ أكثر من عقد، جراء الحروب والتوترات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم، بحسب "فرانس برس".
ووفقا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، فإن الإنفاق العسكري وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,4 تريليون دولار، مرتفعا بنسبة 6,8 بالمئة، وهو ما يمثل "أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009".
وقال الباحث في سيبري نان تيان، إن "إجمالي الإنفاق العسكري في أعلى مستوياته على الإطلاق... وللمرة الأولى منذ عام 2009، شهدنا زيادة في الإنفاق في القارات الخمس".
وأضاف تيان "هذا انعكاس لتدهور السلام والأمن في كل أنحاء العالم. لا توجد حقا منطقة في العالم تشهد تحسنًا".
وجاءت الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية في المراكز الخمسة الأولى من حيث الإنفاق على التوالي.
وعززت روسيا الإنفاق بنسبة 24 بالمئة، ليصل إلى 109 مليارات دولار في عام 2023، وفقا لتقديرات سيبري.
وارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 51 بالمئة، ليصل إلى 64,8 مليار دولار.
وفي أوروبا، شهدت بولندا أكبر زيادة في إنفاقها العسكري حتى الآن بلغت 75 بالمئة، ليصل الإنفاق إلى 31,6 مليار دولار.
وارتفع الإنفاق أيضا في كل أنحاء الشرق الأوسط، بحيث شهدت إسرائيل، ثاني أكبر إنفاق في المنطقة، زيادة بنسبة 24 بالمئة.
كما زادت المملكة العربية السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة إلى ما يُقدّر بنحو 75,8 مليار دولار.
أما الولايات المتحدة التي تنفق على جيشها أكثر من أي دولة أخرى، فقد زادت إنفاقها بنسبة 2,3 بالمئة ليصل إلى 916 مليار دولار.
وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة ستة بالمئة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.
ورفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة إلى 83,6 مليار دولار.
وفي أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كانت الزيادات في الإنفاق مدفوعة بصراعات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة.
وشهدت أفريقيا أيضا تضخما في الميزانيات العسكرية، إذ زادت جمهورية الكونغو الديموقراطية إنفاقها بأكثر من الضعف (+105%) ليصل إلى 794 مليون دولار.
ومع زيادة قدرها 78 بالمئة، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، بلغت 1,1 مليار دولار.