"نفط القرن الـ21".. لماذا فشلت واشنطن في حرب المعلومات؟

أقر مشرعون أمريكيون بإخفاق بلادهم في الانخراط الحاسم في ما يسمى بحرب المعلومات "نفط القرن الـ21"، كما يصنفها خبراء، الأمر الذي جعل روسيا والصين تحاصران أمريكا وكبرى الدول في العالم بـ"الحلقات"، بحسب تصريح لمسؤول أمريكي رفيع سابق، ولا سيما بعد أن ألغت أمريكا في عام 1999 "الوكالة الأمريكية للمعلومات".

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن جوزيف ليبرمان وجوردون همفري، عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي السابقين، في مقال لهما أن الولايات المتحدة أخفقت في الانخراط بشكل فعال في حرب المعلومات، مشيرين إلى نجاح خصومها في نشر روايات كاذبة لتقويض الثقة الأمريكية.

وجوزيف ليبرمان كان عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كونيتيكت من عام 1989 إلى عام 2013 والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في عام 2000. وجوردون همفري هو عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق عن ولاية نيو هامبشاير. صاغ ليبرمان هذه المقالة التي نشرتها الصحيفة مع همفري في الأشهر التي سبقت وفاة ليبرمان في 27 مارس/آذار.

ونقلت الصحيفة عن مدير وكالة المخابرات المركزية ووزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، قوله إن "روسيا والصين تديران الحلقات حولنا".