الخزانة الأمريكية: نعول على سقف أسعار النفط الروسي للمساعدة بخفض عوائد موسكو

أعلن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أديمو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعول على فرض سقف على أسعار النفط الروسي للمساعدة في خفض عوائد روسيا، ولن تطبق عقوبات ثانوية على من يشترون النفط الروسي.

وقال أديمو، متحدثا في جامعة كولومبيا بنيويورك، إن "الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل بسبب قرار دول أوبك+ الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط"، وحذر من أن "هذا القرار قد يضر أوبك+ نفسها في النهاية إذا ساهم الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة في إضعاف الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن "مسؤولي أوبك لم يربطوا القرار بسقف أسعار النفط الروسي في مباحثاتهم مع الولايات المتحدة".