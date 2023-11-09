واشنطن تنفذ عمليات عسكرية في سوريا لردع أذرع إيران

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي نفذ مؤخراً أنشطة عسكرية في سوريا استهدفت أسلحة وذخيرة.

وذكر أن تلك الأنشطة تهدف لردع جماعات متمردة تدعمها إيران في المنطقة نفذت هجمات على جنود أمريكيين منذ بدء حرب إسرائيل على غزة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، بعد ضربات نفذتها الولايات المتحدة على منشأة في شرق سوريا: "هذا الهدف الليلة الماضية كان منشأة لتخزين الأسلحة والذخيرة".

وتابع: "لذلك نعلم أن له تأثيرا عمليا على قدرتهم على تسليح تلك الجماعات لكن أيضا لنبعث برسالة ردع قوية".