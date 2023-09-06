شغب وفوضى خلال مؤتمر "الليكود" في رعنانا بحضور وزراء إسرائيليين

ذكر موقع "واللا" العبري أن حالة من الجدل والارتباك تسود حزب "الليكود" في أعقاب اندلاع مواجهات وأعمال شغب خلال مؤتمر الحزب في مدينة "رعنانا"، بحضور عدد من الوزراء.

وكان وزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزيرة الإعلام غاليت ديستال اتبريان، وعضو الكنيست دافيد بيتان، شهوداً على حالة الفوضى التي ضربت المؤتمر، خاصة مع احتجازهم لفترة قبل تدخل الشرطة.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر في الحزب قولها إن متظاهرين وصلوا إلى مكان انعقاد المؤتمر في فندق "بريما ميلينيوم"، وعبّروا عن رفضهم لمشروع التعديلات القضائية.

وقالت المصادر إن المتظاهرين أغلقوا التقاطعات المؤدية إلى الفندق المذكور، وقاموا لاحقاً بتقييد أيديهم عند بوابات الدخول المؤدية إلى مواقف السيارات وكذلك إلى بهو الفندق.

وأشار "واللا" إلى أن المتظاهرين الذين وصلوا إلى الفندق لم يسمحوا لـ "كيتس" و "ديستال" و "بيتان" بالدخول، وأجبروهم على البقاء في سياراتهم لبعض الوقت، قبل أن تتدخل الشرطة.

وقال مسؤولون في الشرطة الإسرائيلية إن بعض المتظاهرين دخلوا إلى الفندق ووصلوا إلى القاعة التي انعقد فيها المؤتمر، حيث تعرضوا للدفع من قبل الحراس ونشطاء الليكود الذين شاركوا في المؤتمر.

وقال أحد المتظاهرين: "لقد رماني رجال الشرطة أمام سيارة يسرائيل كيتس. قلنا له إنه يدمر الليكود، وإنه أصبح خادما للكهنة السياسيين. لقد ألقوا بي على الأرض، ولدي ضربة في يدي".

وجاء في بيان للشرطة بعد الأحداث أنه "خلال فعالية سياسية في رعنانا، تجمع مئات المتظاهرين من الليكود عند أبواب الفندق ولفترة قصيرة تمكن بعضهم من دخول قاعة المؤتمر على الفور، فيما زُعم أنهم تعرضوا للعنف".

وأضاف البيان: "قوات الشرطة قامت بواجبها من خلال تفريق المحتجين والمتظاهرين، وذلك لمنع حدوث أضرار بالمكان، والحفاظ على النظام العام".

المصدر: موقع "واللا" العبري