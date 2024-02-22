"البجعة البيضاء".. وحش روسي خارق يعانق السماء (صور وفيديو)

وتتمتع القاذفة الروسية النووية بقدرات رادارية عالية، ما يجعلها قادرة على ضرب العدو دون الدخول في مجال مضاداته الجوية.

وتحلّق الطائرة لمسافة تزيد عن 8000 كلم في كل مهمة، حاملة 12 صاروخاً حربياً من نوع Kh-101 و Kh-55SM برؤوس عادية ونووية.

وباستطاعة القاذفة العملاقة، التي تحمل على متنها 40 طناً من الذخائر، ضرب أهداف تبعد أكثر من 3000 كيلومتراً، بحسب صحيفة "روسيسكا غازيتا".