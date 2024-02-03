بسبب المهاجرين.. فنلندا تعزز أمن حدودها مع روسيا
أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، أن بلاده لن تفتح معابرها الحدودية مع روسيا؛ بسبب "وجود مهاجرين ينتظرون فتح الحدود".
ونقلت هيئة الإذاعة العامة عن "أوربو"، أن "هناك أشخاصاً خلف الحدود الشرقية هدفهم دخول فنلندا بشكل غير قانوني"، مضيفا: "من الأكيد أننا لا نستطيع فتح الحدود الآن"، مشددا على ضرورة "تطوير السبل لمنع عبور الحدود بشكل غير قانوني".
وكانت الحكومة الفنلندية أغلقت جميع معابرها الحدودية مع روسيا الممتددة على 1657 كلم، وأعلنت في 30 نوفمبر الماضي إنهاء العمل باتفاق التعاون الحدودي مع روسيا.
وكانت السلطات الفنلندية مددت، في 11 يناير، إغلاق الحدود مع روسيا حتى 11 فبراير الجاري.