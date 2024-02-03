بسبب المهاجرين.. فنلندا تعزز أمن حدودها مع روسيا

وكانت الحكومة الفنلندية أغلقت جميع معابرها الحدودية مع روسيا الممتددة على 1657 كلم، وأعلنت في 30 نوفمبر الماضي إنهاء العمل باتفاق التعاون الحدودي مع روسيا.

وكانت السلطات الفنلندية مددت، في 11 يناير، إغلاق الحدود مع روسيا حتى 11 فبراير الجاري.