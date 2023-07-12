مقتل 4 جنود باكستانيين بهجوم على قاعدة عسكرية

قتل 4 جنود باكستانيين، اليوم الأربعاء، على الأقل في هجوم شنَّه متشددون مسلحون ببنادق وقنابل يدوية وصواريخ على قاعدة للجيش في جنوب البلاد، بحسب الجيش الباكستاني.

وقال الجيش في بيان، أوردته وكالة "رويترز"، إن 5 جنود أصيبوا بإصابات بالغة، مضيفًا أن 3 متشددين على الأقل قُتلوا في تبادل لإطلاق النار.

وذكر البيان أن هناك عملية جارية لملاحقة متشدديْن اثنيْن آخريْن.

وأكدت 3 مصادر أمنية أن عدة متشددين اقتحموا القاعدة العسكرية في إقليم "بلوخستان الشمالية" في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأضاف الجيش أن "الجنود المناوبين رصدوا المحاولة الأولى لتسلل الإرهابيين إلى داخل المنشأة"، مضيفًا أنه "خلال تبادل إطلاق النار تم احتواؤهم في منطقة صغيرة عند الحدود".