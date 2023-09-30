النواب الأمريكي يتبنى إجراء لتمويل طارئ تجنبًا للإغلاق
تبنى مجلس النواب الأمريكي، السبت، إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.
وأحيل النص، الذي أيده 335 نائبًا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ.
وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، في وقت سابق، محاولة أخيرة لتفادي الشلل؛ الأمر الذي أيده الديموقراطيون.
وكانت الولايات المتحدة تقترب من إغلاق مؤسسات فيدرالية في نهاية الأسبوع.
وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدَّين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.
ويقدر الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1,8 مليون موظف فدرالي رواتبهم طول مدته.