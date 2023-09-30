النواب الأمريكي يتبنى إجراء لتمويل طارئ تجنبًا للإغلاق

وكانت الولايات المتحدة تقترب من إغلاق مؤسسات فيدرالية في نهاية الأسبوع.

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدَّين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.

ويقدر الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1,8 مليون موظف فدرالي رواتبهم طول مدته.