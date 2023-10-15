الانتخابات البولندية.. مخاوف أوروبية وترقب روسي لفقدان كييف حليفها الهام

تدخل الانتخابات البولندية "البرلمانية 2023" وسط منافسة محمومة بفعل حرب تشهدها أوكرانيا المجاورة، التي كانت بولندا من أهم داعميها، قبل أن تقرر "الانقلاب" عليها، لتوجه إليها أصابع الاتهام بدعم روسيا.

ووسط معطيات اقتصادية وأمنية غيرعادية، تلقي بظلالها على يوميات الأوكرانيين، البالغ عددهم 38 مليون نسمة، ينتخب منهم 29 مليونا. ويخوض المرشحون الانتخابات هذه المرة، منقسمين لحد تبادل اتهامات بخيانة الوطن.

انتخابات حاسمة

وتعتبر الانتخابات البرلمانية 2023 في بولندا الأهم منذ سنوات، وهي حاسمة لمستقبل علاقات أوكرانيا المجاورة والاتحاد الأوروبي ببولندا، البلد "المتمرد" المغضوب عليه أوروبيا رغم كونه عضوا في الاتحاد وحلف الناتو.

زعيم المعارضة المرشح دونالد توسك يتهم الحزب الحاكم "القانون والعدالة" بالتخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي في حال فوزه.

وقال "توسك" في أحد التجمعات الانتخابية للحزب، الجمعة، إن هذا الحزب "يقود البلاد في اتجاه خاطئ".

وشدد على أن هذه الانتخابات، "هي أهم يوم في تاريخ ديمقراطيتنا منذ 1989... سنصوت مع بقاء بولندا في الاتحاد الأوروبي. بولندا هي قلب أوروبا".