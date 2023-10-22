الاستخبارات الأمريكية: روسيا تقوّض الثقة بنزاهة انتخابات دول العالم

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن موسكوتستخدم أجهزة مخابراتها وإعلامها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماع، لتنفيذ عمليات الهدف منها تقويض ثقة الجمهور بنزاهة الانتخابات، بحسب ما جاء في تقرير استخباري أمريكي تم إرساله إلى نحو 100 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية 100 دولة.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، اليوم السبت، فإن "التقرير الذي استند إلى نتائج خلصت إليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وصدر الجمعة، اتهم روسيا بتنفيذ عمليات الهدف منها زعزعة ثقة الجهور بنزاهة الانتخابات"، واصفًا ما يحدث بـ"ظاهرة عالمية".

وأضافت أن "معلوماتنا تشير إلى أن كبار المسؤولين الروس، يرون أهمية كبيرة في هذا النوع من عمليات التأثير ويعتبرونه وسيلة فعالة، وأن روسيا بذلت جهودًا حثيثة بين 2020 و 2022 ، لتقويض ثقة الناس في 11 انتخابات على الأقل، في 9 دول ديمقراطية من بينها الولايات المتحدة، إضافة إلى استهداف 17 دولة ديمقراطية أخرى، من خلال أساليب أقل وضوحًا تمثلت في بعث رسائل نصية روسية وأنشطة على السوشيال ميديا الهدف منها تضخيم روايات محلية تمس بنزاهة الانتخابات."

ودون الكشف عن أسماء الدول المستهدفة، أوضح التقرير أن "الولايات المتحدة تشاركت مع تلك الدول معلومات تتعلق بالعمليات الروسية، وأن روسيا توظف آليات سرية وعلنية في ذات الوقت للتأثير على العمليات الانتخابية في العالم، يشمل ذلك شبكات التأثير التي يديرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذي حاول سرًا في 2020 تخويف وترويع العاملين في إحدى الحملات الانتخابية في واحدة من الدول الأوروبية التي لم يسمها التقرير".