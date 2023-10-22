الاستخبارات الأمريكية: روسيا تقوّض الثقة بنزاهة انتخابات دول العالم
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن موسكوتستخدم أجهزة مخابراتها وإعلامها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماع، لتنفيذ عمليات الهدف منها تقويض ثقة الجمهور بنزاهة الانتخابات، بحسب ما جاء في تقرير استخباري أمريكي تم إرساله إلى نحو 100 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية 100 دولة.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، اليوم السبت، فإن "التقرير الذي استند إلى نتائج خلصت إليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وصدر الجمعة، اتهم روسيا بتنفيذ عمليات الهدف منها زعزعة ثقة الجهور بنزاهة الانتخابات"، واصفًا ما يحدث بـ"ظاهرة عالمية".
وأضافت أن "معلوماتنا تشير إلى أن كبار المسؤولين الروس، يرون أهمية كبيرة في هذا النوع من عمليات التأثير ويعتبرونه وسيلة فعالة، وأن روسيا بذلت جهودًا حثيثة بين 2020 و 2022 ، لتقويض ثقة الناس في 11 انتخابات على الأقل، في 9 دول ديمقراطية من بينها الولايات المتحدة، إضافة إلى استهداف 17 دولة ديمقراطية أخرى، من خلال أساليب أقل وضوحًا تمثلت في بعث رسائل نصية روسية وأنشطة على السوشيال ميديا الهدف منها تضخيم روايات محلية تمس بنزاهة الانتخابات."
ودون الكشف عن أسماء الدول المستهدفة، أوضح التقرير أن "الولايات المتحدة تشاركت مع تلك الدول معلومات تتعلق بالعمليات الروسية، وأن روسيا توظف آليات سرية وعلنية في ذات الوقت للتأثير على العمليات الانتخابية في العالم، يشمل ذلك شبكات التأثير التي يديرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذي حاول سرًا في 2020 تخويف وترويع العاملين في إحدى الحملات الانتخابية في واحدة من الدول الأوروبية التي لم يسمها التقرير".
وأفاد بأن "الإعلام الرسمي الروسي عمد إلى تضخيم المزاعم الكاذبة حول عمليات التزوير في انتخابات متعددة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية بين 2020 و2021، واستغلت روسيا منصات السوشيال ميديا والمواقع الاخبارية التابعة لها على شبكة الانترنت، للتشكيك بنزاهة الانتخابات في إحدى دول أمركا الجنوبية العام الماضي".
وذكر أنه "بالنسبة لروسيا، فإن فوائد هذه العمليات ذات شقين، بث عدم الاستقرار في المجتمعات الديمقراطية، وتصوير الانتخابات الديمقراطية على أنها مختلة والحكومات التي تفرزها على أنها حكومات غير شرعية"، منوهًا إلى أن "الولايات المتحدة تدرك ضعفها أمام هذا النوع من التهديد، خاصة بعد محاولات عملاء روس زعزعة ثقة الجمهور الأمريكي بالانتخابات الرئاسية 2020 ، التي فاز بها الرئيس جو بايدن على منافسه دونالد ترمب".
ونقلت" الغارديان" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف هويته، قوله إن "نجاح روسيا غير المكلف نسبيا، في زعزعة الثقة العامة في الانتخابات الأمريكية 2020، يشجعها على نسخ التجربة على نطاق اوسع على مستوى العالم".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية