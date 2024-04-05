أبرز صفقات السلاح البريطانية لإسرائيل

تتصاعد الأصوات في بريطانيا داعية إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولا سيما بعد حادثة مقتل 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي قبل أيام، بينهم 3 بريطانيين.

وانضم عمدة لندن صادق خان الجمعة إلى شخصيات سياسية بارزة في حزب العمّال ونواب بريطانيين لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق وجه أكثر من 130 نائباً في البرلمان البريطاني رسالة إلى الحكومة، دعوا فيها إلى تعليق تراخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في الرسالة الموقعة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون: "باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

وشملت دعوات وقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أيضا رجال القانون، وطالب أكثر من 600 خبير قانوني بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.