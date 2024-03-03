إيران تعلن إعدام متهم بـ"التجسس لإسرائيل"

أعلنت وكالة الأنباء التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن السلطات أعدمت شخصًا متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل، وكان يخطط لتفجير ثكنة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية بمحافظة أصفهان وسط إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع قوله، "إن الشخص الإرهابي الذي خطط لتفجير ورشة تابعة لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان وجرى اعتقاله، في 28 من يناير/ كانون الثاني 2023، تم إعدامه".

وأضاف المصدر: "الشخص الذي تم إعدامه كان يتم توجيهه من ضابط مخابرات في جهاز الموساد"، بينما لم يتم الإعلان عن اسم هذا الشخص أو مزيد من التفاصيل.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن الهجوم الذي استهدف مركزًا عسكريًا في محافظة أصفهان وسط إيران، أواخر يناير/ كانون الثاني 2023، تم التخطيط له من قبل رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، دافيد برنياع.

وكشف التقرير أن "هذه العملية فشلت ولم تحقق أهدافها في تخريب أحد المراكز الصناعية في أصفهان"، مؤكدًا "أن عناصر من حزب كوملة الكردستاني الإيراني المعارض كان مسؤولاً عن تنفيذ هذه الخطة في أصفهان".

ولم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرات المسيَّرة في مركز عسكري إيراني، لكنه وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن إسرائيل نفذت الهجمات.