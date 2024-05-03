إسرائيل تطور "قبة سيبرانية" لمواجهة الهجمات الإيرانية
تطوّر إسرائيل "قبة سيبرانية" لمواجهة الهجمات الإيرانية، وسط استبعاد خطر التصعيد العسكري بين الدولتين في الوقت الراهن.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول التعاون الدولي في المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، أفيرام أتزابا، قوله إن بين الدولتين العدوتين "حربا صامتة بعيدة عن الأنظار".
وأضاف أتزابا أن المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، الواقعة في حيّ راقٍ شمالي تل أبيب، والخاضعة لسلطة رئيس الوزراء، تُعنى بالدفاع عن أنظمة المعلوماتية في القطاع المدني الإسرائيلي.
وكشف أتزابا أنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوحظ ارتفاع شديد في الهجمات المتأتية من إيران ومن "وكلائها" في المنطقة، خصوصًا ميليشيا حزب الله اللبنانية وحماس.
وقال إنهم "يحاولون قرصنة كل ما في وسعهم قرصنته، من دون أن يتمكنوا من إلحاق أضرار فعلًا"، لافتًا إلى إحباط 800 هجوم واسع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واستهدفت تلك الهجمات منظمات حكومية والجيش الإسرائيلي ومنشآت مدنية، في حين تعرضت الأنظمة المعلوماتية في مستشفيين إسرائيليين في حيفا وصفد للقرصنة، وعُممّت بيانات شخصية لمرضى.
"مصدر قلق للمستقبل"
وأتت استثمارات إيران في المجال "السيبراني" متأخرة نسبيًا، ومدفوعة بحدثين رئيسيين، وفق دراسة للباحث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، البروفسور تشاك فرايليش، التي صدرت في فبراير/شباط الماضي تحت عنوان "التهديد السيبراني الإيراني".
وخلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 في إيران، تحولت شبكة الإنترنت إلى وسيلة لحشد الصفوف وتعظيم الأثر، وقمعت السلطات هذه الحركة الاحتجاجية بالرصاص الحي في الشارع، وقطعت أيضًا النفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع التي ساهمت في اتساع رقعة التظاهرات.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2010، تعرض البرنامج النووي الإيراني لهجوم سيبراني متطور جدًا بواسطة فيروس "Stuxnet"، نسبته طهران إلى إسرائيل والولايات المتحدة، ما تسبب بسلسلة من الأعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
ومذاك، طوّرت إيران استراتيجية سيبرانية فعلية، وصقلت مهاراتها في هذا المجال، "فباتت من أكثر الدول نشاطًا في هذا الميدان"، بحسب البروفسور فرايليش.