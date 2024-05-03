إسرائيل تطور "قبة سيبرانية" لمواجهة الهجمات الإيرانية

تطوّر إسرائيل "قبة سيبرانية" لمواجهة الهجمات الإيرانية، وسط استبعاد خطر التصعيد العسكري بين الدولتين في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول التعاون الدولي في المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، أفيرام أتزابا، قوله إن بين الدولتين العدوتين "حربا صامتة بعيدة عن الأنظار".

وأضاف أتزابا أن المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، الواقعة في حيّ راقٍ شمالي تل أبيب، والخاضعة لسلطة رئيس الوزراء، تُعنى بالدفاع عن أنظمة المعلوماتية في القطاع المدني الإسرائيلي.

وكشف أتزابا أنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوحظ ارتفاع شديد في الهجمات المتأتية من إيران ومن "وكلائها" في المنطقة، خصوصًا ميليشيا حزب الله اللبنانية وحماس.

وقال إنهم "يحاولون قرصنة كل ما في وسعهم قرصنته، من دون أن يتمكنوا من إلحاق أضرار فعلًا"، لافتًا إلى إحباط 800 هجوم واسع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستهدفت تلك الهجمات منظمات حكومية والجيش الإسرائيلي ومنشآت مدنية، في حين تعرضت الأنظمة المعلوماتية في مستشفيين إسرائيليين في حيفا وصفد للقرصنة، وعُممّت بيانات شخصية لمرضى.