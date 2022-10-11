بوتين يبدي "انفتاحه على حوار" مع الدولية للطاقة الذرية بشأن زابوريجيا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، "انفتاحه على حوار" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، والخاضعة لسيطرة روسيا منذُ شهر آذار/مارس الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال بوتين للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سان بطرسبرغ في جنوب غرب روسيا، حسبما أوردت "فرانس برس".

وقال بوتين إن المحادثات ستتطرق "إلى كل المسائل ذات الاهتمام المشترك أو التي قد تثير قلقا، على سبيل المثال، ما يتّصل بالأوضاع في محيط محطة زابوريجيا النووية".

وأضاف: "في جميع الأحوال، نحن منفتحون على هذا الحوار".

ويوم الأحد، قالت شركة "إنرجواتوم" الأوكرانية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تمت استعادة إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا.

وكانت المحطة فقدت آخر خط كهرباء موصل بها في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت بسبب القصف، واضطرت إلى استخدام مولدات الديزل الاحتياطية لتلبية احتياجاتها، ومنها تبريد أجزاء المفاعلات، وفق "رويترز".

وقالت "إنرجواتوم" على تطبيق "تيليغرام"إنه "بعد مرور ما يقرب من يومين على تشغيل مضخات الطوارئ لتبريد أجزاء المفاعلات النشطة بطاقة من مولدات الديزل، استعاد طاقم التشغيل النظام الطبيعي لتزويد احتياجات المحطة بالطاقة من نظام الطاقة (الشبكة) الأوكراني".

واحتلت القوات الروسية المحطة بعد فترة وجيزة من شن غزوها لأوكرانيا في شباط/ فبراير، لكن المشغلين الأوكرانيين ما زالوا في الموقع.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بخصوص قصف موقع المحطة، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، مما ألحق أضرارا بالمباني وأثار المخاوف من كارثة نووية محتملة.