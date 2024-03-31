إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي

احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ناقلة في مياه الخليج العربي، بتهمة تهريب وقود، بحسب ما ذكر رئيس القضاة في محافظة هرمزغان جنوب إيران مجتبى قهرماني.

وقال قهرماني لوسائل إعلام إيرانية، :"إنه بأوامر قضائية تمكنت بحرية الحرس الثوري من ضبط سفينة عائمة كانت تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج العربي".