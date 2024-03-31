إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي
احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ناقلة في مياه الخليج العربي، بتهمة تهريب وقود، بحسب ما ذكر رئيس القضاة في محافظة هرمزغان جنوب إيران مجتبى قهرماني.
وقال قهرماني لوسائل إعلام إيرانية، :"إنه بأوامر قضائية تمكنت بحرية الحرس الثوري من ضبط سفينة عائمة كانت تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج العربي".
وأشار قهرماني إلى اعتقال خمسة أشخاص على متن السفينة، وإحالتهم إلى التحقيق.
وذكر أنه خلال تفتيش هذه السفينة تم اكتشاف ومصادرة ما يزيد عن 70 ألف لتر من الوقود المهرب، مبينًا أنه سيتم تسليم الوقود المضبوط إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وفقًا للإجراءات القانونية.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن العلم الذي كانت ترفعه السفينة أو جنسيات طاقمها.