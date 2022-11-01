زيلينسكي: إسرائيل ستزود أوكرانيا بأنظمة اتصالات عسكرية متطورة

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إنه بدأ يشعر في الأيام الأخيرة بتغيير في السياسة الإسرائيلية حول الحرب التي تخوضها روسيا ضد بلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني في مقابلة أجراها مع القناة "12" العبرية، أن "إسرائيل ستمنح أوكرانيا أنظمة اتصالات عسكرية ستقدم للجيش الأوكراني"، مشيراً إلى أن "هذه الانظمة طلبتها أوكرانيا منذ فترة طويلة، وقبل توجيه طلب تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي.

واعتبر أن هذا الطلب يُظهر أن إحجام إسرائيل عن تقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا لا يتعلق بالأمن القومي بل يتعلق "بالموقف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وكشف في حديثه للقناة العبرية، أن انظمة الاتصالات العسكرية لم تكن الطلب الوحيد الذي قدمته بلاده لإسرائيل، مشيراً إلى أنه وفي بداية الحرب كان هناك طلب يتمثل بتزويد أوكرانيا ببعض الأنظمة المتعلقة بالاتصالات، لكن لم يستلمها الأوكران لحد هذه اللحظة.

وقال زيلينسكي أيضاً، "نحن نقاتل إيران كل يوم، وإسرائيل تعرف ما تعنيه الهجمات الإيرانية".

وأضاف: "نحارب اتحاداً كبيراً وجديداً مكوناً من روسيا وإيران، ولدينا معلومات تفيد بأن إيران باعت لروسيا حوالي 1500 طائرة بدون طيار".

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه يمكن لإيران استخدام هذه الطائرات ليس فقط في أوكرانيا، ولكن في مناطق أخرى.

وكشف زيلينسكي، عن طلب تقدم به من إسرائيل لأول مرة منذ بدء الهجوم الأخير بالأسلحة الإيرانية، حيث طلب من الإسرائيليين تزويد بلاده بطائرات بدون طيار.

وشدد زيلينسكي، على أن إسرائيل يجب أن "تختار طرفاً" وتنحاز معه في الصراع الحالي بين روسيا، وبلاده.

كما أكد الرئيس الأوكراني في تصريحاته، أنه لا يجري مقارنات مع أحد، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى الدول الأوروبية التي وقفت صامتة خلال الحرب العالمية الثانية، قائلاً إن: "إسرائيل يجب أن تتجنب أن تكون مثل هذه الدول".