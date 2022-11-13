الإعلام التركي يتداول صورة منفذة الهجوم الإرهابي في إسطنبول

وبحسب موقع "odatv" التركي، فإن إمرأة يبلغ طولها 1.65 قامت بوضع طرد مفخخ، أدى إلى وقوع الانفجار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في حديث سابق، اليوم الأحد، إن إمرأة قد لعبت دورا في وقوع الحادث الذي شهده شارع الاستقلال في إسطنبول.

وتوعد أردوغان بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلا: "إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه".

وأعلن أردوغان أن التفجير نتج عنه 6 قتلى، و53 جريحا حتى الآن.

وأضاف أن جهود هؤلاء الذين يشنون حملة إرهابية ضد الأمة التركية ستبوء بالفشل.

وفرضت هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا حظرا إعلاميا مؤقتا على التغطية الإعلامية للانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال.

وبحسب "فرانس برس"، حصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشْدُ المارة كثيفا في شارع الاستقلال، حسبما أفادت القناة التلفزيونية التركية التي أشارت إلى وقوع جرحى وقتلى.