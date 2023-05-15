نائب في الكنيست: إسرائيل قد تجيز بعض التعديلات القضائية

قال نائب بارز في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف القومي الديني الحاكم، اليوم الاثنين، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تمرّر جزءا من خطتها المثيرة للجدل الرامية لإدخال تعديلات على المنظومة القضائية بحلول أغسطس آب، إذا فشلت المحادثات مع المعارضة في التوصل إلى حل وسط.

وأثارت التعديلات المقترحة، التي من شأنها أن تحد من بعض سلطات المحكمة العليا وتزيد من نفوذ الحكومة على تعيينات القضاة، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ومخاوف في الغرب بشأن استقلال القضاء فيها.

وقال نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات والتصدي لتمدد سلطة القضاء، لكنه علق التشريع في أواخر مارس/ آذار ليتيح فرصة للتفاوض مع أحزاب المعارضة.

وردا على سؤال عن الدورة البرلمانية التي تنتهي في 30 يوليو/ تموز، قال سيمشا روثمان النائب عن الائتلاف الحاكم، الذي يرأس لجنة مراجعة رئيسية في الكنيست، للقناة 12 الإسرائيلية: "إذا لم ترغب (المعارضة) في التوصل إلى اتفاق، فسنضطر، في رأيي، إلى المضي قدما في بعض التعديلات".