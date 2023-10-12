سفير إسرائيل: على اليابان الانتباه لما تفعله "حماس" بالمساعدات

قال سفير إسرائيل في طوكيو‭ ‬جلعاد كوهين اليوم الخميس إن على اليابان أن تكون "يقظة" وتنظر لما تفعله "حماس" بالمساعدات التي تقدمها للفلسطينيين.

وقال كوهين في مؤتمر صحفي: "على اليابان أن تكون يقظة وأن تنظر إلى ما تفعله حماس بالمساعدات".

وأشاد بموقف اليابان حين اعتبرت هجمات حماس "إرهابًا"، ولاعترافها أيضًا بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.