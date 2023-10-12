سفير إسرائيل: على اليابان الانتباه لما تفعله "حماس" بالمساعدات
قال سفير إسرائيل في طوكيو جلعاد كوهين اليوم الخميس إن على اليابان أن تكون "يقظة" وتنظر لما تفعله "حماس" بالمساعدات التي تقدمها للفلسطينيين.
وقال كوهين في مؤتمر صحفي: "على اليابان أن تكون يقظة وأن تنظر إلى ما تفعله حماس بالمساعدات".
وأشاد بموقف اليابان حين اعتبرت هجمات حماس "إرهابًا"، ولاعترافها أيضًا بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
وكانت طوكيو أعلنت دعمها لإسرائيل بعد هجوم حماس السبت الماضي .
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على موقع إكس ( تويتر سابقًا ) "نددت اليابان بالهجمات التي ألحَقت أضرارًا بالغة بالمدنيين الأبرياء، وأعبّر عن التعازي للأسر وأتعاطف بصدق مع المصابين".
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن "اليابان تدين بشدة إطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود التي تشنها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية".
وشهدت طوكيو خروج تظاهرة داعمة لإسرائيل تحت شعار " قف مع إسرائيل " ، شارَك فيها يابانيون، وإسرائيليون مقيمون في اليابان .
وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم من قبل " حماس"خلال الصراع المستمر.