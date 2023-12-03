بزيادة بلغت 135%.. تضاعف معدلات الهجرة إلى إسبانيا في 2023

كشفت بيانات حكومية إسبانية، عن ارتفاع كبير في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد مقارنة بالعام الماضي، بحسب صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن 49.376 مهاجرًا وصلوا إسبانيا حتى الآن منذ بداية العام على متن قوارب صغيرة، بزيادة 134.8٪ بالفترة ذاتها خلال العام الماضي التي شهدت تسجيل 22,293 مهاجرًا.