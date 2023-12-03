بزيادة بلغت 135%.. تضاعف معدلات الهجرة إلى إسبانيا في 2023
كشفت بيانات حكومية إسبانية، عن ارتفاع كبير في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد مقارنة بالعام الماضي، بحسب صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
وذكرت الصحيفة أن 49.376 مهاجرًا وصلوا إسبانيا حتى الآن منذ بداية العام على متن قوارب صغيرة، بزيادة 134.8٪ بالفترة ذاتها خلال العام الماضي التي شهدت تسجيل 22,293 مهاجرًا.
وبحسب التقرير، تجاوزت معدلات المهاجرين الرقم المسجل في عام 2006 بأكمله، العام المعروف بأزمة "الكايكوس"، عندما وصل 35,410 مهاجرين إلى جزر الكناري.
وأشار التقرير إلى وصول 530 قاربًا إلى هذه الجزر، منذ بداية العام، أي بزيادة 194 عن عام 2022.
ولفت إلى وصول 13.726 شخصًا إلى شبه الجزيرة وجزر البليار عن طريق البحر منذ بداية العام، أي أكثر بـ 1999 شخصًا مقارنة بعام 2022.
المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية