المونيتور: تركيا وألمانيا نموذج ناجح لفصل الاقتصاد عن السياسة

ذهب تقرير لصحيفة "المونيتور" إلى أنه رغم الخلافات والتوترات وتباين وجهات النظر المتزايدة بين برلين وأنقرة بسبب قضايا سياسية متعددة، أهمها الحرب في غزة، إلا أن زيارة الرئيس الألماني شتاينماير أظهرت نجاح البلدين في فصل العلاقات الاقتصادية والتجارية عن العلاقات السياسية.

وبحسب التقرير، قد تُمثل صفقة الشراكة التركية بقيمة 70 مليار دولار مع شركة إيرباص تحسُنًا في العلاقات الدفاعية التركية الألمانية، وضوءًا أخضر ألمانيًا لتمرير شراء مقاتلات تايفون الأوروبية لصالح تركيا.

فرص وتحديات

ويعتقد الخبراء أن العلاقات الدفاعية التركية الألمانية ستشهد تطورًا إضافيًا بعد زيارة الرئيس الألماني لتركيا التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وركزت محادثاتها على القضايا الأكثر إلحاحا بين تركيا وأكبر شريك تجاري لها في أوروبا، ألمانيا.

ورأى الخبراء أن تصريح الرئيس التركي أردوغان الذي قال فيه: "نريد الإزالة الكاملة للقيود المفروضة على صناعة الدفاع من علاقاتنا"، يُشير بشكل ما إلى حصول تقدم في موافقة الجانب الألماني، الذي كان يقاوم الفكرة على العكس من إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، على طلب تركيا بشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون من تحالف الدول الأربعة المصنعة للطائرات المقاتلة.