جاك سميث يتوعّد ترامب بـ"محاكمة سريعة"

أعلن المدّعي العام الفدرالي جاك سميث الثلاثاء أنّه سيسعى إلى "محاكمة سريعة" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي وُجّه إليه اتّهام جديد بمحاولة عكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020.

وقال سميث الذي أشرف على التحقيق في هذه القضيّة، إنّ اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول عام 2021 شجّعته "أكاذيب" بهدف عرقلة التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

ويأتي تعليق سميث هذا، بعد ساعات من توقع ترامب بأن يوجه له الأول اتهاما جنائيا متعلقا بانتخابات 2020.

ووصف ترامب المدعي العام الفدرالي جاك سميث بـ"المختل" وقال إنه سيوجه ادعاء جنائيا له الثلاثاء في خضم حملته الانتخابية في محاولة للتأثير عليها.

وقال ترامب متسائلا: "لمَ لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ (...) لمَ انتظروا كل هذه المدة؟".

وأضاف "لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، مندّدا بـ"سوء سلوك الادعاء".