تقرير: سيول تصدّر الأسلحة لجميع أنحاء العالم إلا أوكرانيا‎‎.. وتتجنب إغضاب روسيا

في محاولة لتجنب إغضاب روسيا وتعزيز قوة اقتصادها، تصدر كوريا الجنوبية الأسلحة بالمليارات إلى جميع أنحاء العالم إلا أوكرانيا، فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تحفيز جهود عالمية لإنتاج المزيد من الصواريخ والدبابات وقذائف المدفعية والذخائر المختلفة، وكانت سيول هي أول من يتخذ هذه الخطوة لزيادة إنتاج الأسلحة.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ارتفعت صادرات الأسلحة الكورية الجنوبية العام الماضي بنسبة 140% إلى مستوى قياسي بلغ 17.3 مليار دولار، بما في ذلك صفقات بقيمة 12.4 مليار دولار لبيع دبابات ومدافع هاوتزر وطائرات مقاتلة وقاذفات صواريخ متعددة إلى بولندا، التي تعتبر إحدى أقرب حلفاء أوكرانيا.

ورغم توسيع كوريا الجنوبية مبيعات الأسلحة على مستوى العالم، إلا أنها ترفض إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك، ركزت على سد فجوة إعادة التسلح في العالم بينما ترفض لعب أي دور مباشر في تسليح أوكرانيا، وتفرض قواعد صارمة لمراقبة الصادرات على جميع مبيعاتها.

وينبع حذر كوريا الجنوبية جزئيا من قلقها من معاداة موسكو علنا، حيث تأمل في تعاونها المستقبلي في فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية التي تزداد عدوانية.

ومن جانبها، رفضت عدة دول في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية فضلا عن إسرائيل ودول أخرى إرسال أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا، ومع ذلك، شهدت صناعات الدفاع في كوريا الجنوبية ازدهارا لم تشهده الدول الأخرى نتيجة الغزو الروسي.

ورغم مناشدات كييف وحلف الناتو التي تحث كوريا الجنوبية على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، لا تزال سيول تحافظ على حيادها، حيث تحاول تحقيق التوازن بين تحالفها الراسخ مع واشنطن ومصالحها الوطنية والاقتصادية.