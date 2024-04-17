مجلس الأمن يصوت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

كشفت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت غدا الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، على الرّغم من أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.