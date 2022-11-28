تركيا: سنناقش طلبي انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو غدا في بوخارست

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو،اليوم الإثنين، أنه سيلتقي نظيرَيه السويدي والفنلندي لمناقشة طلبَي دولتيهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على هامش اجتماع الحلف في بوخارست، الثلاثاء.

ونقلت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية الخاصة عن تشاوش أوغلو قوله: "سنجتمع بوزيرَي الخارجية السويدي والفنلندي غدًا (الثلاثاء) في بوخارست في إطار تنسيق ثلاثي".

وسبق أن صادقت 28 دولة منضوية في حلف شمال الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل الدفاعي.