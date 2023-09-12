السويد تستجوب موميكا على خلفية طلب استرداده من العراق

وتُرجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية أعنفها في العاصمة العراقية بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية، كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

وصرح محاميه ديفيد هول، لـ"فرانس برس": "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في شهر حزيران/يونيو الماضي، وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق".

وأضاف بعد استجواب موكله: "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه" للعراق، لافتًا إلى أنه "لا يعلم لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب، أنا واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".