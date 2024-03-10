التجنيد الإلزامي في إسرائيل.. أزمة "الحريديم"

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، دعا، الشهر الماضي، الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع القانون الذي تعده الحكومة، إذا لم يشمل "الحريديم".

والعام 2015، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء إعفاء "الحريديم" من الخدمة في الجيش؛ كونه يخرق "مبدأ المساواة بين الإسرائيليين"، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت منذ ذلك التاريخ في التوصل إلى صيغة توافقية حول قانون يشمل تلك الفئة.

وبناء على ذلك، مُدد إعفاء تجنيد "الحريديم" من قبل الكنيست، فيما ينتهي هذا الشهر قرار حكومي بإعفائهم من التجنيد الإلزامي.

وكان الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، هدد، أمس السبت، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية.

وقال يوسف: "على الحكومة أن تعرف بأن دراسة وصلوات طلاب المعاهد الدينية هي ما تمنح الحماية للجيش".

ويُلزم القانون كل إسرائيلي أتم الثامنة عشر عامًا بالتجنيد الإلزامي لمدة 32 شهرًا، وللنساء 24 شهرًا، بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية الذين فُرض عليهم قانون الخدمة منذ العام 1956.

ويعفي القانون طلاب المدارس الدينية "الحريديم" من التجنيد، إلى جانب عرب إسرائيل (عرب 48)، باستثناء المتطوعين.

ويفرز الرجال الذين يخدمون لمدة 3 سنوات بالجيش في الغالب بأماكن قتالية، فيما تخدم النساء لمدة عامين، وتُقتصر في غالبيتها على الأعمال المساندة.

وسُمح للإسرائيليات بالخدمة في أماكن قتالية منذ العام 2000، إذا وافقن على خدمة مدتها مثل الرجال.

ويبلغ عدد اللائقين للخدمة العسكرية في إسرائيل من عمر(18-49 عاما)، ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد، 1.5 مليون ذكر، و1.3 مليون أنثى.