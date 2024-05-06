بأمر من بوتين.. روسيا تبدأ مناورات نووية ردا على الغرب

بدأت روسيا مناورات عسكرية "لزيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية للقيام بمهام قتالية"، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة، أن انطلاق هذه المناورات جاء بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك في القطاع الجنوبي من الأراضي الروسية.

وذكر بيان الوزارة، أن هيئة الأركان العامة بدأت الاستعدادات لإجراء المناورات بمشاركة التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك بمشاركة الطيران والقوات البحرية.

وقالت الوزراة: "تهدف التدريبات إلى الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد".

وأكدت أن ذلك يأتي "من أجل ضمان سلامة أراضي الدولة الروسية وسيادتها، دون قيد أو شرط، ردًا على التصريحات الاستفزازية والتهديدات من قبل مسؤولين غربيين ضد روسيا".