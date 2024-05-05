قتيل وجرحى في اشتباكات مسلحة جنوبي إيران (فيديو)
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية مساء السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الأمن في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أدت إلى مصرع شخص فيما أصيب آخرون بجروح.
وقالت منظمة "حال وش" البلوشية في حسابها عبر منصة "إكس"، إن مواجهات اندلعت بين قوات أمنية ومسلحين في شارع كوثر بمدينة زاهدان.
وأشارت المنظمة إلى أن طائرات مسيرة حلقت فوق المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات المسلحة، فيما تحدثت منصات إخبارية عن مهاجمة مسلحين لمركز لقوات الشرطة في مدينة زاهدان.
بدورها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن مواجهات مسلحة اندلعت في شارع كوثر بمدينة زاهدان لم تُعرف تفاصيلها.
وذكرت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية إنّ "ما حدث هو اشتباك قوات أمنية مع عصابة إرهابية في زاهدان"، دون تقديم المزيد من المعلومات.
ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن مصدر مطلع بشأن فيديو الاشتباك وإطلاق النار في زاهدان قوله إن "شخصاً لقي مصرعه فيما أصيب 3 آخرين بجروح".
وبحسب المصدر الذي لم تكشف عنه الوكالة فإن "الاشتباكات سببها شجار وخلاف شخصي بين عدة أشخاص في شارع كوثر بمدينة زاهدان".
وشهدت مدن في محافظة سيستان وبلوشستان في أبريل/نيسان الماضي مواجهات دامية بين مسلحين من تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض وقوات من الحرس الثوري والشرطة والباسيج.
وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل نحو 16 شخصاً من القوات الإيرانية، فيما أصيب 5 آخرين بجروح، بينما أعلنت طهران عن مقتل 18 مسلحاً من تنظيم جيش العدل التي تصنفه طهران على أنه منظمة إرهابية.