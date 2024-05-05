قتيل وجرحى في اشتباكات مسلحة جنوبي إيران (فيديو)

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية مساء السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الأمن في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أدت إلى مصرع شخص فيما أصيب آخرون بجروح.

وقالت منظمة "حال وش" البلوشية في حسابها عبر منصة "إكس"، إن مواجهات اندلعت بين قوات أمنية ومسلحين في شارع كوثر بمدينة زاهدان.