رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان بعد محاولة انقلاب

قال متحدث باسم حكومة غينيا بيساو للصحفيين، اليوم الاثنين، إن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو حل البرلمان بعد ما قال إمبالو إنها محاولة انقلاب في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا الأسبوع الماضي.

واندلعت اشتباكات بين فصيلين بالجيش في بيساو ليل الخميس واستمرت يوم الجمعة، بعد أن أطلق جنود الحرس الوطني سراح وزير معارض كان محتجزا في تحقيق بالفساد.

والانقلابات والاضطرابات شائعة في غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.

وكان إمبالو قد حل البرلمان في مايو 2022 متهما النواب بالفساد.

(إعداد دنيا هشام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)