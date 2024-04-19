مدير الـCIA : أوكرانيا قد تخسر الحرب مع روسيا نهاية العام

ولكن وليام بيرنز حذر، في تصريحات بمركز جورج دبليو بوش الرئاسي من أن أوكرانيا "قد تضطر إلى الاستسلام التام"، وقال: "مع الدفعة التي ستأتي من المساعدات العسكرية أعتقد أن الأوكرانيين قادرون عمليا ونفسيا تماما على الصمود حتى 2024".

وتابع: "دون المساعدات، فإن الصورة ستكون أكثر خطورة بكثير، هناك خطر حقيقي للغاية من احتمال خسارة الأوكرانيين في ساحة المعركة بحلول نهاية 2024، أو على الأقل وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موقف يمكنه من خلاله إملاء شروط التسوية السياسية"، وأكد بيرنز أن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى الذخيرة.

المساعدات الأمريكية

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تحاول فيه إدارة جو بايدن دفع مجلس النواب لتمرير حزمة المساعدات المتوقفة منذ فترة طويلة.

ويتضمن التشريع الخاص بالمساعدات أيضا مساعدات لإسرائيل، ونتيجة لذلك، تعرض رئيس مجلس النواب مايك جونسون لضغوط لتحريك الحزمة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي محاولة لإرضاء الأجنحة المنقسمة في الحزب الجمهوري، وبعضهم يؤيد والبعض الآخر يعارض المساعدات لأوكرانيا، قام بتقسيم التشريع إلى مشاريع قوانين منفصلة ومن المتوقع أن يتم طرح الجزء الخاص بالمساعدة لأوكرانيا للتصويت، مساء السبت.

ولم يقدم بيرنز، الخميس، المزيد من التفاصيل حول كيفية تعريفه لكلمة "الخسارة"، وأشار أحد المصادر المطلعة على الاستخبارات الغربية إلى أنه إذا لم يتم تمرير الحزمة، فإن المسؤولين يعتقدون أنه من غير المرجح أن تجتاح روسيا أوكرانيا لكن يمكن للقوات الروسية أن تسيطر على أراضٍ إضافية كبيرة ثم تجمد القتال عن طريق وقف إطلاق النار بحكم الأمر الواقع، على غرار ما حدث بعد أن ضمت موسكو أراضي شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. وسيعتبر ذلك "خسارة".