تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي رسميا في هايتي

بعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، شُكّل مجلس رئاسي انتقالي رسميا في هايتي، يوم الجمعة.

وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسميا بمرسوم وقّعه هنري ونشر في الجريدة الرسمية "لو مونيتور".

و"ينتهي تفويض المجلس في 7 شباط/فبراير 2026 على أبعد تقدير" وفق النص.