اغتيال مسؤول في الحكومة المحلية بمدينة شيراز الإيرانية

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مسؤولًا في الحكومة المحلية بمدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوبي إيران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مدير بلدية المنطقة الخامسة في مدينة شيراز المهندس رضا مسعودي.