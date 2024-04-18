إندونيسيا.. ثوران بركان روانغ والسلطات تُجلي آلاف السكان

واضطرت إدارة مطار مانادو الدولي الواقع على مسافة أكثر من مئة كيلومتر من بركان روانغ، لإغلاقه 24 ساعة حتى مساء الخميس.

وأوضح مدير مكتب هيئة المطارات المحلية، أمبار سوريوكو، في بيان أن المطار أُغلق "بسبب تناثر الرماد البركاني الذي قد يضر بسلامة الطيران".

ويسيّر المطار رحلات داخلية وخارجية أيضًا إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.

كذلك، بدأت أجهزة الطوارئ الخميس عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان، فيما طُلب من السكان عدم الاقتراب أكثر من ستة كيلومترات منه.

ومساء الأربعاء، نُقل أكثر من 800 شخص من روانغ إلى جزيرة تاغولاندانغ المجاورة.