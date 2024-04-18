إندونيسيا.. ثوران بركان روانغ والسلطات تُجلي آلاف السكان
أعلنت وزارة النقل الإندونيسية إغلاق مطار مانادو في شمالي البلاد، بسبب تطاير الرماد من بركان روانغ، وبدأت أجهزة الطوارئ إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان.
وثار بركان روانغ نافثًا سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر. وفق وكالة "فرانس برس".
وبدأ ثوران بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويسي وتكرّر ذلك أربع مرات يوم الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين.
وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترًا، من المستوى الثالث إلى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد، فيما حذّرت السلطات من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحطام في البحر.
واضطرت إدارة مطار مانادو الدولي الواقع على مسافة أكثر من مئة كيلومتر من بركان روانغ، لإغلاقه 24 ساعة حتى مساء الخميس.
وأوضح مدير مكتب هيئة المطارات المحلية، أمبار سوريوكو، في بيان أن المطار أُغلق "بسبب تناثر الرماد البركاني الذي قد يضر بسلامة الطيران".
ويسيّر المطار رحلات داخلية وخارجية أيضًا إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.
كذلك، بدأت أجهزة الطوارئ الخميس عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان، فيما طُلب من السكان عدم الاقتراب أكثر من ستة كيلومترات منه.
ومساء الأربعاء، نُقل أكثر من 800 شخص من روانغ إلى جزيرة تاغولاندانغ المجاورة.