الأول منذ أسابيع.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي كبير

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إنها تعرضت لهجوم صاروخي روسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى إصابة 8 أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية ومنشآت صناعية.

وهذا هو أول هجوم صاروخي كبير تتعرض له كييف منذ أسابيع.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام أن وحدات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم، مضيفا أن حطام الصواريخ يتساقط على مناطق متفرقة من المدينة.

وأوضح أن "هناك بالفعل ثمانية جرحى جراء هجوم العدو".

وتابع أن حطام صاروخ روسي سقط على عدة مبان سكنية ومواقع صناعية وروضة أطفال.

وأضاف أن عمال الطوارئ هرعوا إلى مواقع في مناطق مختلفة من العاصمة وقاموا بإخماد عدة حرائق.