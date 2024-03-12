"الخاسر الأبدي".. ماسرا يتمسك بالسعي لمقعد الرئيس في تشاد

يبدو رئيس الوزراء التشادي سوكسيه ماسرا مصرًّا على الظهور في موقع "المعارض الأبدي وحتى الخاسر الأبدي" من جميع معاركه السياسية، بحسب تقرير إخباري نشره موقع "لوجورنال دو لافريك".

وأعلن ماسرا، المنافس التاريخي للرئيس الراحل إدريس ديبي الأب، ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد أسابيع، رغم أن بوادر الهزيمة تبدو بيّنة في الأفق، وفق التقرير.

وخلال اجتماع كبير في العاصمة نجامينا، تم إعلان ترشيح ماسرا رسميًّا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من مايو/ أيار المقبل.

وفي سياق يتسم بالتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، فإن أنصار ماسرا يُظهرون مع ذلك تفاؤلهم بشأن فوزه.

ورغم التوترات الأمنية التي تلت وفاة المعارض يحيى ديلو والاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، فإن بعض المؤيدين لرئيس الوزراء الحالي ما زالوا واثقين من الفوز، رافضين التحليلات المتشائمة، ويقول مؤيدوه "اليوم قال نعم، أمام الجميع ونحن جاهزون لدعمه".