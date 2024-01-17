الكرملين: العمل جار على ضم السعودية في مجموعة بريكس

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إنه يرى العمل على ضم السعودية إلى مجموعة بريكس أمرا بالغ الأهمية، وأضاف أن العمل جار لتحقيق ذلك.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذا التصريح، بعد أن قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن السعودية لم تنضم رسميا بعد إلى مجموعة بريكس.

وأضاف القصبي في حلقة نقاشية على هامش المنتدى "تلقت السعودية دعوة للانضمام إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد"، وذلك في أول تعليق من مسؤولين سعوديين، بعد انقضاء موعد الانضمام المقترح في الأول من يناير.

وقال بيسكوف إنه لم يسمع بتصريحات الوزير السعودي.