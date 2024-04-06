أمريكا واليابان وأستراليا والفلبين تجري مناورات في بحر الصين الجنوبي

وكانت المحكمة قالت إن ادعاءات بكين عن حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي لا أساس لها قانونا.

وأضافت أنه لا توجد أدلة على أن الصين مارست عبر التاريخ أية سيطرة حصرية على المياه أو الموارد في المنطقة.

وسيأتي النشاط البحري قبل أيام من قمة ثلاثية بين زعماء أمريكا واليابان والفلبين في واشنطن، تتم خلالها مناقشة المستجدات التي شهدها بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة.

ودارت عدة مناوشات بحرية بين الفلبين والصين، في مارس آذار؛ ما أثار المخاوف من حدوث تصعيد في البحر.

ولم ترد سفارة الصين في مانيلا على طلب للتعليق.