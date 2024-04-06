أمريكا واليابان وأستراليا والفلبين تجري مناورات في بحر الصين الجنوبي
قالت وزارة الدفاع الفلبينية، السبت، إن قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين ستجري "نشاطا تعاونيا بحريا"؛ لدعم بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضافت الوزارة، في بيان مشترك، أن المناورات البحرية ستُجرى لمدة يوم واحد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في بحر الصين الجنوبي، في السابع من أبريل/ نيسان.
وجاء في البيان أن هذا النشاط سيعزز الجهد المشترك لعقيدة وتكتيكات وتقنيات وإجراءات القوات المسلحة للدول الأربع.
وتؤكد الدول الأربع مجددا موقفها بأن قرار محكمة التحكيم لبحر الصين الجنوبي لعام 2016 نهائي وملزم قانونا.
وكانت المحكمة قالت إن ادعاءات بكين عن حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي لا أساس لها قانونا.
وأضافت أنه لا توجد أدلة على أن الصين مارست عبر التاريخ أية سيطرة حصرية على المياه أو الموارد في المنطقة.
وسيأتي النشاط البحري قبل أيام من قمة ثلاثية بين زعماء أمريكا واليابان والفلبين في واشنطن، تتم خلالها مناقشة المستجدات التي شهدها بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة.
ودارت عدة مناوشات بحرية بين الفلبين والصين، في مارس آذار؛ ما أثار المخاوف من حدوث تصعيد في البحر.
ولم ترد سفارة الصين في مانيلا على طلب للتعليق.